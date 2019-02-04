Суд Мурманской области обязал обеспечить электричеством отрезанное от цивилизации село

СЕГОДНЯ 17:54 2019-02-04T17:54:23+03:00

Но такого «великолепия» Каневка дождется не раньше 2021 года

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Как известно, в Северной Корее даже столица не обеспечивается током в режиме «24/7». В нашей стране, к счастью, хватает ресурсов. И все-таки в Заполярье тоже имеются районы, где электричество - дефицит. Например, малочисленное и полностью отрезанное от цивилизации село Каневка. Располагается оно в Ловозерском районе, а добираются туда вертолетом.

Исторически сложилось, что местным жителям подают ток лишь на несколько часов в день, чтобы экономить топливо в дизельных генераторах. Это продолжалось до осени 2018 года, когда несколько десятков сельчан вдруг взбунтовались и решили переломить ситуацию в корне.

Каневцы подали заявление в прокуратуру и не просчитались. Контроллирующие органы признали, что система «электричество на час» была незаконной! Все эти годы права северян нарушались. На днях состоялся суд, который вынес беспрецедентное решение.

- Суд возложил на администрацию Ловозерского района обязанность в срок до 1 апреля 2021 года организовать бесперебойное круглосуточное энергоснабжение села Каневка, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Столь большой срок, целых 2 года, выделили не зря. Все прекрасно понимают: предстоят невероятно сложные и чудовищно дорогие работы. Придется тянуть высоковольтные провода сквозь гектары непролазной тундры. Или, как вариант, закупать целое «море» топлива для дизель-генераторов. Стоит ли овчинка выделки - пусть каждый решает сам.

ИСТОЧНИК KP.RU