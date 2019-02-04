2019-02-04T15:21:56+03:00
Происшествия

В Североморске водитель сбил 21-летнего… мальчика

А в Апатитах пьяный автомобилист отправил в больницу пешехода
Варвара РУСЛАНОВА
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Водитель Mazda не заметил пешехода на "зебре". Фото: УГИБДД по Мурманской областиВодитель Mazda не заметил пешехода на "зебре". Фото: УГИБДД по Мурманской области
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К сожалению, не обошлись минувшие выходные без, так называемых, «пьяных» аварий. Напомним, за уик-энд в Мурманской области машины четырежды улетали в кювет. Но этих водителей подвели невнимательность и шоферское мастерство. А вот автомобилист, сбивший пешехода в Апатитах, допустил самую настоящую преступную халатность, сев за руль подшофе.

- 2 февраля в 06.00 в Апатитах во дворе дома № 60 на улице Ленина водитель Mitsubishi Lancer, будучи в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на стоящего пешехода. 29-летний мужчина госпитализирован, - сообщают в УГИБДД по Мурманской области. - На следующий день в 16.20 в Североморске на улице Вице-адмирала Падорина водитель Mazda на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 21-летнего молодого человека. Медики оказали ему помощь амбулаторно.

Правда, в соцсетях изначально сообщалось, что в столице Северного флота сбили ребенка - вероятно очевидцы издалека не рассмотрели, кто стал жертвой невнимательного водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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