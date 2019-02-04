Жительница Заполярного купила мужу туалетную воду, а выиграла Mini Cooper

СЕГОДНЯ 14:57 2019-02-04T16:26:58+03:00

Яна Паршкиова поверила в свою удачу только, когда увидела, как во двор на эвакуаторе заезжает Mini Cooper. Фото: kn51.ru

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- Поздравляем! Вы выиграли автомобиль! - женскому голосу, сообщившему по телефону о небывалой удаче, жительница Заполярного Яна Паршикова сначала не поверила. И даже после того, как в соцсетях появилось видео с результатами розыгрыша призов от популярного магазина косметики, северянка еще сомневалась в реальности происходящего. В то, что фортуна, действительно, повернулась к ней лицом, женщина поверила лишь тогда, когда увидела, как во двор заезжает эвакуатор с новеньким Mini Cooper.

- Об акции, которую проводил магазин косметики, узнал мой муж. По счастливому стечению обстоятельств, мы сами не ведая выполнили главное условие - купили мужскую туалетную воду определенной марки. Зарегистрировались на сайте, а уже 29 декабря мне позвонили и сообщили о выигрыше. Если бы не муж, не было бы никакого авто, - рассказывает Яна Паршикова.

Женщина по натуре реалист и скептик и ни в какие розыгрыши не верит, а потому и не участвует в них. Единственный раз когда-то давно выиграла 50 рублей по лотерейному билету. В этот раз размер выигрыша превысил первый в 27 тысяч раз. Фортуна явно подарила северянке одну из своих прекраснейших улыбок.

- Конечно, испытываю неописуемый восторг. Правда, пока только сидела за рулем Mini Cooper, а ездить не ездила - на машине стоит летняя резина, а супруг в отпуске. Вернется, переобуем и вместе совершим первую поездку. Но уже сейчас могу сказать, что в салоне очень комфортно. Радует, что стоит автоматическая коробка передач, - объясняет Паршикова.

ИСТОЧНИК KP.RU