В Мурманске нашли еще четыре школы, где дети замерзали на учебе
Сегодня, 4 февраля, в школе №21 планировали вернуться к привычному режиму. Напомним, на прошлой неделе Роспотребнадзор Мурманской области выявил, что в классах этого общеобразовательного учреждения слишком холодно (со слов родителей, температура опускалась до +10, но в администрации города заметили - до нормы не хватило всего пары градусов).
В школе уже установили дополнительные обогреватели, чтобы ребята могли вернуться с дистанционного обучения. Однако морозы в областном центре внесли свои коррективы. Так, 4 февраля занятия отменили в 1-5 классах, а в 6-9 классах уроки сделали по 30 минут.
Еще в 4 школах Мурманска нельзя будет учиться даже если вдруг потеплеет. В них прокурорская проверка показала, что в классах и других помещениях нарушены санитарные нормы. В среднем, в помещениях холоднее на 1-2 градуса, чем должно быть. Речь идет о учебных заведениях № 20, 22, 42 и 33 (в последней, кстати, оказалось холоднее всего).
- Учитывая характер выявленных нарушений, прокуратурой округа в адрес руководителей образовательных учреждений внесены представления об устранении выявленных нарушений законодательства. Рассмотрение представлений находится на контроле прокуратуры округа, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Решается вопрос об административном делопроизводстве, а детей готовятся перевести на дистанционное обучение.
ИСТОЧНИК KP.RU