В Мурманске нашли еще четыре школы, где дети замерзали на учебе

СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-04T13:40:07+03:00

Сразу пять школ в Мурманске оказались слишком холодными для учебы. Фото: архив "КП"

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Сегодня, 4 февраля, в школе №21 планировали вернуться к привычному режиму. Напомним, на прошлой неделе Роспотребнадзор Мурманской области выявил, что в классах этого общеобразовательного учреждения слишком холодно (со слов родителей, температура опускалась до +10, но в администрации города заметили - до нормы не хватило всего пары градусов).

В школе уже установили дополнительные обогреватели, чтобы ребята могли вернуться с дистанционного обучения. Однако морозы в областном центре внесли свои коррективы. Так, 4 февраля занятия отменили в 1-5 классах, а в 6-9 классах уроки сделали по 30 минут.

Еще в 4 школах Мурманска нельзя будет учиться даже если вдруг потеплеет. В них прокурорская проверка показала, что в классах и других помещениях нарушены санитарные нормы. В среднем, в помещениях холоднее на 1-2 градуса, чем должно быть. Речь идет о учебных заведениях № 20, 22, 42 и 33 (в последней, кстати, оказалось холоднее всего).

- Учитывая характер выявленных нарушений, прокуратурой округа в адрес руководителей образовательных учреждений внесены представления об устранении выявленных нарушений законодательства. Рассмотрение представлений находится на контроле прокуратуры округа, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Решается вопрос об административном делопроизводстве, а детей готовятся перевести на дистанционное обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU