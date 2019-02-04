За выходные в Мурманской области автомобили четырежды улетали в кювет

СЕГОДНЯ 14:29 2019-02-04T14:29:08+03:00

По словам очевидцев, за рулем Renault Logan был турист, который взял иномарку в прокат. Фото: УГИБДД по Мурманской области

Почти все пострадавшие в авариях отделались лишь ссадинами и были обслужены медиками амбулаторно

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Сводка дорожно-транспортных происшествий за минувший уикенд пестрит весьма однообразными случаями. Радует лишь одно: в авариях почти все пострадавшие отделались ссадинами и синяками - необходимую помощь медики оказали им на месте.

- 2 февраля в 11.30 на 59 километре автодороги «Кола - Серебрянские ГЭС» 24-летний водитель Renault Logan не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen. От удара французская иномарка съехала в левый кювет, - рассказывают подробности субботней аварии в УГИБДД по Мурманской области.

По словам очевидцев, за рулем Renault Logan был турист, который взял иномарку в прокат. Мужчина видимо забыл пристегнуться, потому что от удара вылетел в лобовое стекло - его увезли в больницу с переломом ноги и разбитым лицом.

Спустя почти пять часов, в 16.10, на 12 километре автодороги «Мишуково - Снежногорск» произошло похожее ДТП. 23-летний водитель Hyundai Accent тоже не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влетел в отбойник. От удара иномарку отбросило на проезжавший мимо автомобиль.

Примерно по такому же сценарию произошла авария и 3 февраля в 20.00 на 1421 километре автодороги «Кола» с Kia Rio. Правда, без столкновения с проезжающим мимо транспортом. Водитель ВАЗа в районе дома №7 на улице Советской в Мурмашахне справился с управлением и врезался в пешеходное ограждение.

ИСТОЧНИК KP.RU