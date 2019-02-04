Известные авторы Сергей Лукьяненко и Андрей Белянин отказались от участия в «Гиперборейских чтениях»
В первые дни февраля книголюбов, в частности любителей фантастики, поспешили обрадовать, объявив, что в Мурманскую область приедут именитые писатели.
– На «Гиперборейские чтения», которые пройдут в Ковдоре 30 марта, едут Сергей Лукьяненко, Владимир Торин, Олег Дивов, Максим Замшев и Андрей Белянин! Ток-шоу завершится сессией вопросов и ответов, в том числе и от интернет-зрителей. А для ковдорчан писатели проведут автограф-сессию, – сообщали организаторы.
Первоначальная запись, в которой администраторы сослались на информационное агентство. Сейчас она удалена из группы «Ковдор - столица Гипербореи». Фото: скриншот.
И вот, спустя пару дней, появилась первая реакция от авторов, с которыми, как, оказалось, только ведутся переговоры об участии в мероприятии. В официальной группе писателя Андрея Белянина появился следующий пост.
– Мы спешим довести до вашего сведения, что это обман. Андрей Олегович не был приглашен на ток-шоу, с ним вообще никак не связывались. Более того, Белянин связался с Сергеем Лукьяненко, и Сергей Васильевич сообщил, что, хотя его и приглашали, он отказался, и тоже не будет участвовать в данном конвенте, – сообщает литературный агент и администраторы группы Дарья Иванова.
В начале апреля Андрей Белянин поедет в Краснодар, чтобы выступить там перед местными жителями.
Вторая сторона конфликта - администраторы группы «Ковдор - столица Гипербореи», отметили, что первоначальная информация - лишь анонс.
– В нем нет сведений о том, что любой из перечисленных авторов точно приедет. И дата 30 марта - предварительная, – уточнили они.
ИСТОЧНИК KP.RU