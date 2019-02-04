Мурманска не оказалось в числе наиболее коррумпированных городов России

СЕГОДНЯ 15:40 2019-02-04T15:40:49+03:00

Статистический опрос на тему взяточничества прошелся по 30-ти городам России, но до Мурманска, увы, так и не добрался. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Практически все мировые религии хором осуждяют взяточничество. Да и законы большинства стран достаточно строго относятся к такому явлению. Но справиться с этим социальным пороком пока не удалось. Тема остается животрепещущей, особенно, в России-матушке.

Свежий статистический рейтинг компании «Zoom Market» посвящен коррупции в отдельных городах нашей Родины. К сожалению, социальное исследование прошло мимо Мурманска. Наш населенный пункт просто не попал в список городов-респондентов, чьи жители поучаствовали в январском опросе. Если бы Мурманск там оказался, кто знает, насколько высоко он поднялся бы в «позорном рейтинге»? Тем не менее, результаты исследования и без того выглядят интересно.

- Респондентам задавали три вопроса: скажите, вам приходилось давать взятку представителям органов государственной или исполнительной власти? Как часто? И когда это было в последний раз? По данным соцопроса, самыми коррупционными городами России стали Махачкала, Нальчик и Владивосток, - сообщает агентство.

Если же говорить о Северо-западном федеральном округе, то в рейтинге он представлен лишь своей столицей. Это Санкт-Петербург, который вышел на 7 место в ТОПе городов-взяточников. Наименее коррумпированными оказались Тольятти и Киров.

ИСТОЧНИК KP.RU