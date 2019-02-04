2019-02-04T12:00:52+03:00
Происшествия

В Мурманской области горели цветочный горшок и гараж с микроавтобусом

Пожары происходили в Кировске и в Мурманске
Иван ПЕТРОВ
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[снимок носит иллюстративный характер][снимок носит иллюстративный характер]Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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За минувшие дежурные сутки огнеборцам Заполярья не раз приходилось выезжать по тревожному вызову. К счастью, в большинстве случаев обошлось без пострадавших. Ранним утром 3 февраля произошло возгорание в областном центре. Небольшой пожар случился в относительно новой 9-этажке Восточного микрорайона, в одной из ее квартир. Вскоре соседи почувствовали неприятный запах гари.

- Поступила инофрмация о возгорании по адресу: Мурманск, улица Старостина, дом 10. В результате пожара обгорел ковер и цветочный горшок, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Хозяева квартиры отделались легким испугом и незначительным экономическим ущербом. По официальным данным, на вызове работали 8 пожарных. Чуть больший численный состав, 10 спасателей, потребовался для тушения пожара в апатитско-кировском районе. Произошло это возгорание ближе к вечеру и оказалось более опасным, нежели квартирный пожар в Мурманске.

В Кировске вспыхнул гараж на улице Комсомольской. Вскоре языки пламени полностью охватили небольшое деревянно-металлическое строение. Спасти гараж не удалось. Зато, к счастью, уцелела его «начинка». Пожарные успели вывести из гаража микроавтобус. По предварительным данным, машина функционально не пострадала, но внешний вид испортился из-за обильной копоти. Хозяину авто придется потрудиться, чтобы вернуть былой лоск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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