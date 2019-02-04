2019-02-04T11:09:22+03:00
Дом. Семья

В Абрам-Мысе три собаки сидят в холодной квартире без воды и еды уже четыре дня

Их хозяйка - в психбольнице, а спасти животных пытаются неравнодушные северяне
Елена МОЛОДЦОВА
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Даже в мороз на улице у собак больше шансов выжить, чем взаперти в промерзшей насквозь квартире.Даже в мороз на улице у собак больше шансов выжить, чем взаперти в промерзшей насквозь квартире.Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Неприметную квартиру в одной из «деревяшек» на Абрам-Мысе местные жители уже давно окрестили местным гетто для животных. Напомним, в апреле 2016 года из нее спасали 15 истощенных и больных кошек, которые жили в одном помещении со своими погибшими собратьями. Спустя два года история повторяется.

- На этот раз в квартире погибают три собаки. Четыре дня назад их хозяйку снова забрали в психиатрическую больницу, а животные оказались запертыми в холодной квартире без воды и еды. По нашим данным, в квартире отключено отопление, а выбитые окна загорожены фанерой, - сообщила об очередном зооЧП администратор группы «Кошки Мурманска: «Забота о кошках» Наталья Стретович.

Между тем, в столице Заполярья стоят февральские морозы, то и дело приближающиеся к отметке в -30 градусов. Шансов выжить у запертых в ледяном помещении собак немного, но все же есть. Сегодня зоозащитники собираются вызвать спасателей и вызволить пленников, а затем уже заняться их здоровьем и устройством дальнейшей судьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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