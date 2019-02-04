В Мурманске «велосипедный маньяк» совершил 24 кражи байков за 3 месяца

СЕГОДНЯ 10:35 2019-02-04T11:04:54+03:00

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Если бы северянин, о котором пойдет речь, родился 150 лет назад, то стал бы легендарным конокрадом. Его слава прогремела бы по всей Российской империи. Однако родился наш герой сравнительно недавно, поэтому криминальная ниша у него более современная - кража железных коней. Житель Мурманска стал серийным велосипедным вором.

Мужчина отличился - за какие-то 3 месяца он угнал 24 байка по всему городу. Все это мурманчанин вытворил, будучи под административным надзором, сразу же после выхода из колонии. В качестве ущерба называется значительная сумма - 325 тысяч рублей.

- В ходе предварительного следствия мужчина вину признал полностью. Ранее обвиняемый неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений. Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка №1 Первомайского района, - сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Кстати, все 24 кражи «велосипедный маньяк» провернул в различных участках города, летом и осенью 2018 года. Как правило, хищения совершались из подъездов и «тамбуров» 9-этажек. Будьте осторожны, дорогие земляки! Надежнее всего хранить Ваш велосипед в Вашей же квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU