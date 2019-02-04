Кладоискатели передадут найденную под Никелем награду внучке лейтенанта Синякова

СЕГОДНЯ 11:38 2019-02-04T11:38:46+03:00

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Медаль «За боевые заслуги», потерянная лейтенантом Николаем Синяковым видимо сразу после Великой Отечественной войны под Никелем, спустя больше чем полвека, наконец-то, вернется в его семью. Напомним, награду нашли кладоискатели под Никелем минувшим летом и через тематические паблики попробовали отыскать ее владельца или его потомков.

- В один из летних дней мы с приятелем решили съездить на коп (выход с металлоискателем, - Ред.) на немецкие позиции не далеко от Никеля. Находки стали попадаться сразу. Часа через четыре мы решили сделать привал. Напарник мой недавно копает, и я решил ему показать настройки прибора. Беру его металлоискатель и провожу катушкой над бруствером, и он сразу дает понять, что внутри что-то есть. Пробиваем место пинпоинтером (специальный металлоискатель, который служит для точного определения месторасположения предмета, - Ред.) и глазам не верим: награда, - рассказывает, как нашел медаль, никельчанин Егор Копарь.

Кладоискатели пробили свою находку по номеру, нашли фотографию красноармейской книжки и запустили пост в тематических группах, на который и откликнулись Михаил Апатенко и Алексей Глушков. Они-то и помогли найти родственников владельца награды лейтенанта Николая Сиянкова.

- К сожалению, сам Николай Егорович до этого дня не дожил. Его супруга, которой сейчас 93 года, живет под Курском. За ней ухаживает внучка. Есть родственники и в Петрозаводске. В марте поедем в Карелию и передадим награду второй внучке ветерана, - говорит о планах Егор Копарь.

ИСТОЧНИК KP.RU