2019-02-03T14:18:31+03:00
Происшествия

Мурманчане спасли на улице девушку с сердечным приступом

Произошло это в районе храма на Жилстрое
Иван ПЕТРОВ
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[снимок носит иллюстративный характер][снимок носит иллюстративный характер]Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Экстремальные морозы охватили Заполярье и отступать, кажется, не собираются. Для здоровья северян такая погода не слишком полезна. Сильный холод, как известно, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Очередное подтверждение этому появилось в заполярном сегменте социальной сети «Вконтакте» 3 февраля. Пользователи интернета сообщили о тревожном происшествии в мурманском квартале Жилстрой. В субботу вечером прохожие заметили неподалеку от храма молодую мурманчанку, у которой прихватило сердце прямо на улице. Чтобы не рисковать здоровьем девушки, дожидаясь «Скорой», очевидцы решили сами отвезти ее в медицинское учреждение.

- Огромное спасибо ребятам в авто, остановившимся в районе улицы Зеленой (церковь), и доставившим в Областную больницу девушку с сердечным приступом. Все в порядке, - отчитался в группе «Мурманск ДТП ЧП» один из очевидцев, Рафик Гасанов.

Причина сердечного приступа пока остается неизвестной. Обсуждая тревожный случай в паблике, одни горожане всласть поворчали в адрес «Скорой». Другие же похвалили находчивых автомобилистов за оперативное спасение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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