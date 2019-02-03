Мурманчане спасли на улице девушку с сердечным приступом
Экстремальные морозы охватили Заполярье и отступать, кажется, не собираются. Для здоровья северян такая погода не слишком полезна. Сильный холод, как известно, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Очередное подтверждение этому появилось в заполярном сегменте социальной сети «Вконтакте» 3 февраля. Пользователи интернета сообщили о тревожном происшествии в мурманском квартале Жилстрой. В субботу вечером прохожие заметили неподалеку от храма молодую мурманчанку, у которой прихватило сердце прямо на улице. Чтобы не рисковать здоровьем девушки, дожидаясь «Скорой», очевидцы решили сами отвезти ее в медицинское учреждение.
- Огромное спасибо ребятам в авто, остановившимся в районе улицы Зеленой (церковь), и доставившим в Областную больницу девушку с сердечным приступом. Все в порядке, - отчитался в группе «Мурманск ДТП ЧП» один из очевидцев, Рафик Гасанов.
Причина сердечного приступа пока остается неизвестной. Обсуждая тревожный случай в паблике, одни горожане всласть поворчали в адрес «Скорой». Другие же похвалили находчивых автомобилистов за оперативное спасение.
Читайте также: три рыбака из Мурманской области пропали на лютом морозе за городом и провели почти неделю в экстремальных условиях. [Подробнее...]
ИСТОЧНИК KP.RU