2019-02-03T11:13:37+03:00
Происшествия

В Апатитах истекающий кровью человек зашел в кафе и признался в преступлении

Как оказалось, мужчина избил свою супругу в состоянии алкогольного опьянения
Иван ПЕТРОВ
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Фото: hibinform.ruФото: hibinform.ru
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Профессия полицейкого востребована по всей Мурманской области. Но в отдельных районах особенно. В частности, немалая работа сваливается на силовиков (а заодно и медиков) в Апатитах. Еще бы - статистики неоднократно приписывали городу лидерство по количеству алкогольных происшествий. Очередной казус приключился минувшую пятницу, 1 февраля.

Неприятный сюрприз ожидал сотрудников небольшого кафе на улице Гайдара. Когда уже порядком стемнело, на пороге заведения показался раненый мужчина. Северянин пребывал в состоянии, похожем на сильное опьянение. Он заявил персоналу, что совершил убийство. Вместе с тем беспокойный посетитель попросил вызвать медиков, в связи с раной на голове.

- Уже в больнице 50-летний мужчина рассказал подробности инцидента. По его словам, он пришел в гости к бывшей, то ли к действующей жене и устроил в квартире семейный скандал, - извещает портал «Хибинформбюро».

Между сожителями завязалась потассовка, в ходе которой избитая северянка полоснула своего гражданского супруга ножом. Удар пришелся в голову, но, как подтвердили позже медики, череп оказался неповрежденным. Разъяренный муж продолжил избиение с новой силой, после чего сбежал из квартиры, будучи уверенным, что жена мертва.

Погибла ли в итоге апатитчанка - неизвестно. Сейчас в подробностях происшествия разбираются правоохранительные органы. Впрочем, скорее всего женщина жива, а сообщение об убийстве было результатом алкогольного делирия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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