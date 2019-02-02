2019-02-02T15:06:17+03:00
Звезды

В Хибинах снимут фильм ужасов про замороженного человека

Премьера «Ледяного демона» запланирована на 2020 год
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Съемочная группа прибудет в Заполярье осенью.Съемочная группа прибудет в Заполярье осенью.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Со времен «Левиафана» изменилось многое: Териберка стала настоящей туристической меккой, а все Заполярье – местом для съемок различных фильмов, сериалов, телепередач и клипов. Вот и еще одна съемочная группа в этом году обоснуется в Хибинах. По информации паблика «ИПКА «Лавина», осенью в Кировск приедут снимать фильм ужасов «Ледяной демон».

- Сюжет фильма такой. Во льдах найден мужчина. 10 лет он провел под снегами, но его сердце бьется. Он врывается в жизнь родных, у которых давно новая семья. Главному герою - мужу, приходится искать выход из сложившейся ситуации. Сложности добавляет то, что замерзший, может быть, вовсе и не человек. В Кировске будут снимать новый фильм про замороженного человека, - рассказывает портал.

Московские продюсеры и режиссеры во главе со сценаристом Иваном Капитоновым («пиковая дама», «Русалка», «Озеро мертвых») уже приезжали в Хиьины, чтобы осмотреться и выбрать место для съемок картины. Заполярье посетит съемочная группа из 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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