Старлей погрануправления ФСБ, по вине которого в ДТП погибли 3 человека, отправится в колонию на 4 года и заплатит 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:20 2019-02-02T14:20:55+03:00

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Наказание всегда находит виновника. Вот и 4 года колонии-поселения все-таки присудили пограничнику, который больше года назад лишил жизни троих людей. Страшная авария произошла 30 ноября 2017 года на 84-м километре дороги Кандалакша – МАПП «Салла».

- На указанном участке дороги старший лейтенант Службы в селе Алакуртти Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия превысил скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, - пояснил старший помощник руководителя ВСУ СК России по СФ Александр Жуков. - В результате он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ-21112». В ДТП от различных травм скончались водитель и 2 пассажира автомобиля.

Старлея признали виновным в преступлении по статье «Нарушение правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Помимо срока его на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Более того, ему необходимо будет выплатить семьям погибших более 2,2 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU