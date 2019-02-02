Пропавших в Мурманской области рыбаков нашли живыми
25 января трое рыбаков на машинах со снегоходами отправились на рыбалку на реку Рында, что недалеко от поселка Туманный. Своим семьям мужчины обещали вернуться 29 числа, но этого не случилось, и 1 февраля родные забили тревогу. Северян с самого утра искали спасатели и местные жители, но только к вечеру стало известно, где они находятся точно. Один из рыбаков прислал жене смску с их местоположением.
На место незамедлительно выехали спасатели, которые и обнаружили пропавших еще вчера вечером. К счастью, живыми и практически невредимыми.
- У одного легкие обморожения пальцев рук, - рассказали в пресс-службе правительства Мурманской области. – Как выяснилось, рыбаки были на двух снегоходах, один из которых сломался, а второй застрял.
Дорогие мужчины, будьте внимательны и придельно осторожно во время подобных вылазок на природу!
ИСТОЧНИК KP.RU