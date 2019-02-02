Пропавших в Мурманской области рыбаков нашли живыми

СЕГОДНЯ 12:50 2019-02-02T13:16:24+03:00

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25 января трое рыбаков на машинах со снегоходами отправились на рыбалку на реку Рында, что недалеко от поселка Туманный. Своим семьям мужчины обещали вернуться 29 числа, но этого не случилось, и 1 февраля родные забили тревогу. Северян с самого утра искали спасатели и местные жители, но только к вечеру стало известно, где они находятся точно. Один из рыбаков прислал жене смску с их местоположением.

На место незамедлительно выехали спасатели, которые и обнаружили пропавших еще вчера вечером. К счастью, живыми и практически невредимыми.

- У одного легкие обморожения пальцев рук, - рассказали в пресс-службе правительства Мурманской области. – Как выяснилось, рыбаки были на двух снегоходах, один из которых сломался, а второй застрял.

Дорогие мужчины, будьте внимательны и придельно осторожно во время подобных вылазок на природу!

ИСТОЧНИК KP.RU