Один из пропавших в тундре Мурманской области рыбаков прислал жене смску, где его искать

СЕГОДНЯ 17:05 2019-02-01T17:05:39+03:00

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Утром 1 февраля стало известно, что в районе Туманного потерялись три рыбака. Со слов их родных, еще 25 января мужчины ушли на природу, обещав вернуться 29 числа. Но домой они не пришли, хотя до этого всегда держали свое слово.

Помогать спасателям, которые выехали на место на снегоходах, бросились местные жители. Уже через несколько часов после того, как было объявлено о поиске, у пожарной части поселка были найдены машины мужчин. А вот самих их и след простыл.

Но как стало известно "КП", жене одного из мужчин пришло смс-сообщение от супруга, что он вместе с друзьями находится в Ловозерском районе. Один из рыбаков получил обморожение, другие, по предварительной информации, обошлись без травм.

Сейчас к северянам едут спасатели, которые потом доставят их к врачам, чтобы те оценили их состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU