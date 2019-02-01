2019-02-01T18:28:32+03:00
Общество

В Новороссийске нашелся житель Мурманска с расстройством памяти, пропавший полгода назад

Леонид Блинов скитается за 3500 километров от Заполярья благодаря «добрым» родственникам - его квартира продана
Иван ПЕТРОВ
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Фото: пресс-служба УМВД по Мурманской областиФото: пресс-служба УМВД по Мурманской области
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Некоторые прекрасно ориентируется на местности даже в 90 лет. А другие забывают дорогу домой уже в 70, и даже раньше. Здоровье у всех разное. Мурманчанин Леонид Блинов, например, страдает амнезией в свои 63 года. Поэтому, когда мужчина пропал в сентябре 2018 года, это не стало сюрпризом для его знакомых.

Прошло полгода, и вот появились публичные сведения о жителе Мурманска. Информация пришла откуда не ждали - из Новороссийска. Местные жители выложили фотографию Леонида Блинова на закрытой страничке местного паблика в Instagram. За разъяснениями мы обратились к мурманским поисковикам. И узнали немало интересного.

- Мужчина был снят с розыска еще 9 сентября, спустя несколько дней после исчезновения. Уже тогда стало известно, что он жив и находится в Новороссийске. Родственники практически не интересуются его судьбой. У него есть сын, но, по имеющемуся адресу, выйти на него не удалось. Волонтеры отследили цепочку всего, что случилось с Леонидом. Оказалось, его квартиру продали, а его самого отправили в Новороссийск, откуда он родом, и где теперь скитается, - сообщили «КП» в поисково-спасательном отряде волонтеров города Мурманска.

Город находится на самом юге России, за 3500 километров от Мурманска. Леонид Викторович фактически проживает на улице. Подкармливают скитальца сердобольные прохожие, а также сотрудники ближайшей больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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