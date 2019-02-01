В Мурманске на взятке в 152 тысячи рублей поймали начальника отряда колонии №17

СЕГОДНЯ 17:44 2019-02-01T17:44:36+03:00

152 тысяче рублей и начальник отряда ИК-17 теперь сам может оказаться за решеткой. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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Сколько веревочке не виться, а … отдел собственной безопасности все равно рано или поздно постучится в дверь недобросовестного стража порядка. Так случилось и с начальником отряда исправительной колонии строго режима №17 в столице Заполярья.

- По версии следствия, сотрудник лично получил от осужденного взятку в 152 тысячи рублей за неоднократный пронос на режимную территорию запрещенных предметов. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.

К слову, на нечистого на руку начальника отряда сначала вышел отдел собственной безопасности регионального УФСИН, а потом к разработке подключились в управлении экономической безопасности УМВД Заполярья. В отношении сотрудника службы исполнения наказания возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом денег лично за незаконные действия в крупном размере».

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В Мурманске задержан сотрудник исправительной колонии, подозреваемый в получении взятки.Видео: УМВД России по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU