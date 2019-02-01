2019-02-01T17:44:36+03:00
Происшествия

В Мурманске на взятке в 152 тысячи рублей поймали начальника отряда колонии №17

За вознаграждение сотрудник исправительного учреждения носил осужденным запрещенные предметы [видео]
Варвара РУСЛАНОВА
Поделиться:
152 тысяче рублей и начальник отряда ИК-17 теперь сам может оказаться за решеткой.152 тысяче рублей и начальник отряда ИК-17 теперь сам может оказаться за решеткой.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

Сколько веревочке не виться, а … отдел собственной безопасности все равно рано или поздно постучится в дверь недобросовестного стража порядка. Так случилось и с начальником отряда исправительной колонии строго режима №17 в столице Заполярья.

- По версии следствия, сотрудник лично получил от осужденного взятку в 152 тысячи рублей за неоднократный пронос на режимную территорию запрещенных предметов. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.

К слову, на нечистого на руку начальника отряда сначала вышел отдел собственной безопасности регионального УФСИН, а потом к разработке подключились в управлении экономической безопасности УМВД Заполярья. В отношении сотрудника службы исполнения наказания возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом денег лично за незаконные действия в крупном размере».

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В Мурманске задержан сотрудник исправительной колонии, подозреваемый в получении взятки.Видео: УМВД России по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новороссийске нашелся житель Мурманска с расстройством памяти, пропавший полгода назад
Один из пропавших в тундре Мурманской области рыбаков прислал жене смску, где его искать
Главная елка Мурманска так и не дождалась праздника солнца
В Мурманске по факту жестокого убийства щенка возбудили уголовное дело
В Псковской области на 2 года осудили мужчину из Заполярного - он уснул
Мурманскую школу, где замерзали ученики, будут обогревать тепловыми пушками
«Горячая линия» по вопросам обращения с ТКО в Мурманской области: телефоны
В Росляково эвакуировали 18 человек из 5-этажного дома
Мурманчину прямо в Домодедо пришлось погасить долг ради отпуска за границей
Мурманские "Норманны" еще раз сыграют в "Брейн-ринге" на НТВ
В Мурманске троллейбусы задержала авария с участием Toyota и Ford
Проверка слуха: в Лопарской мужчину избили, привязали за ноги к снегоходу и возили по поселку
Для спасенных погорельцев с Карла Либкнехта собирают вещи
Снова подмораживает: в Мурманской области похолодает до -27 градусов
В Баренцевом море медленное обледенение судов
"Нужны таблетки для памяти": депутаты горсовета Мурманска неправильно отчитались о доходах
В Мурманской области три рыбака поехали в тундру и пропали
В общественном транспорте Мурманска предлагают расплачиваться через силиконовые браслеты
Известный астроном рассказал, что за странный объект видели в небе над Мурманской областью