В Мурманске на взятке в 152 тысячи рублей поймали начальника отряда колонии №17
Сколько веревочке не виться, а … отдел собственной безопасности все равно рано или поздно постучится в дверь недобросовестного стража порядка. Так случилось и с начальником отряда исправительной колонии строго режима №17 в столице Заполярья.
- По версии следствия, сотрудник лично получил от осужденного взятку в 152 тысячи рублей за неоднократный пронос на режимную территорию запрещенных предметов. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.
К слову, на нечистого на руку начальника отряда сначала вышел отдел собственной безопасности регионального УФСИН, а потом к разработке подключились в управлении экономической безопасности УМВД Заполярья. В отношении сотрудника службы исполнения наказания возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом денег лично за незаконные действия в крупном размере».
Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
В Мурманске задержан сотрудник исправительной колонии, подозреваемый в получении взятки.Видео: УМВД России по Мурманской области.
ИСТОЧНИК KP.RU