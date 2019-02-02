Замерзающую школу Мурманска будут приводить в порядок только летом

СЕГОДНЯ 11:41 2019-02-02T11:41:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Школа №21 Мурманска стала одним из главных ньюсмейкеров на этой неделе. Здесь случилась из ряда вон выходящая ситуация: учеников отправили по домам и перевели на дистанционное обучение из-за того, что в классах слишком холодно.

Напомним, как сообщили в Роспотребнадзоре Мурманской области, при санитарной норме от +18 и выше, в помещениях было 16-17 градусов тепла. Как добавили в администрации города, в классах еще все было хорошо, а вот в вестибюле и зона для отдыха - холодно.

Но "каникулы" детворы длились недолго. С понедельника школьники вновь сядут за парты. А чтобы они не мерзли, в школе установят средства обогрева.

- Ведутся работы по установке тепловых завес в холле, зоне отдыха и помещении столовой для приведения температурного режима в соответствие с требованиями санитарного законодательства. На весенний-летний период подготовки образовательного учреждения к новому учебному году будут запланированы работы по дополнительному утеплению школы, – заметил глава администрации Андрей Сысоев, который 1 февраля побывал в школе №21 с проверкой.

Как отметила директор СОШ №21 Ия Чемеркина, в другие годы проблем с отоплением в школе не было. Поэтому эту проблему обсудят с Мурманской ТЭЦ,

ИСТОЧНИК KP.RU