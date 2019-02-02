2019-02-02T11:41:04+03:00
Общество

Замерзающую школу Мурманска будут приводить в порядок только летом

Но ученики вернутся к занятиям с понедельника
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
В школе №21 устанавливают тепловые завесы. Фото: www.citymurmansk.ruВ школе №21 устанавливают тепловые завесы. Фото: www.citymurmansk.ru
Изменить размер текста:

Школа №21 Мурманска стала одним из главных ньюсмейкеров на этой неделе. Здесь случилась из ряда вон выходящая ситуация: учеников отправили по домам и перевели на дистанционное обучение из-за того, что в классах слишком холодно.

Напомним, как сообщили в Роспотребнадзоре Мурманской области, при санитарной норме от +18 и выше, в помещениях было 16-17 градусов тепла. Как добавили в администрации города, в классах еще все было хорошо, а вот в вестибюле и зона для отдыха - холодно.

Но "каникулы" детворы длились недолго. С понедельника школьники вновь сядут за парты. А чтобы они не мерзли, в школе установят средства обогрева.

- Ведутся работы по установке тепловых завес в холле, зоне отдыха и помещении столовой для приведения температурного режима в соответствие с требованиями санитарного законодательства. На весенний-летний период подготовки образовательного учреждения к новому учебному году будут запланированы работы по дополнительному утеплению школы, – заметил глава администрации Андрей Сысоев, который 1 февраля побывал в школе №21 с проверкой.

Как отметила директор СОШ №21 Ия Чемеркина, в другие годы проблем с отоплением в школе не было. Поэтому эту проблему обсудят с Мурманской ТЭЦ,

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хибинах снимут фильм ужасов про замороженного человека
Старлей погрануправления ФСБ, по вине которого в ДТП погибли 3 человека, отправится в колонию на 4 года и заплатит 2 миллиона рублей
Пропавших в Мурманской области рыбаков нашли живыми
В Новороссийске нашелся житель Мурманска с расстройством памяти, пропавший полгода назад
В Мурманске на взятке в 152 тысячи рублей поймали начальника отряда колонии №17
Один из пропавших в тундре Мурманской области рыбаков прислал жене смску, где его искать
Главная елка Мурманска так и не дождалась праздника солнца
В Мурманске по факту жестокого убийства щенка возбудили уголовное дело
В Псковской области на 2 года осудили мужчину из Заполярного - он уснул
Мурманскую школу, где замерзали ученики, будут обогревать тепловыми пушками
«Горячая линия» по вопросам обращения с ТКО в Мурманской области: телефоны
В Росляково эвакуировали 18 человек из 5-этажного дома
Мурманчину прямо в Домодедово пришлось погасить долг ради отпуска за границей
Мурманские "Норманны" еще раз сыграют в "Брейн-ринге" на НТВ
В Мурманске троллейбусы задержала авария с участием Toyota и Ford
Проверка слуха: в Лопарской мужчину избили, привязали за ноги к снегоходу и возили по поселку
Для спасенных погорельцев с Карла Либкнехта собирают вещи
Снова подмораживает: в Мурманской области похолодает до -27 градусов
В Баренцевом море медленное обледенение судов
"Нужны таблетки для памяти": депутаты горсовета Мурманска неправильно отчитались о доходах
В Мурманской области три рыбака поехали в тундру и пропали
В общественном транспорте Мурманска предлагают расплачиваться через силиконовые браслеты
Известный астроном рассказал, что за странный объект видели в небе над Мурманской областью