Главная елка Мурманска так и не дождалась праздника солнца

СЕГОДНЯ 16:37 2019-02-01T17:32:56+03:00

Сегодня в Мурманске начат демонтаж главной городской ели на площади Пять Углов. Фото: Екатерина КОНОТОП

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Почти три месяца радовала нас своим видом главная новогодняя достопримечательность заполярной столицы, и вот сегодня, 1 февраля, сотрудники «Мурманских городских парков и скверов» начали демонтаж ели, установленной на Пяти Углах.

Изначально планировалось, что елку начнут убирать после празднований «Здравствуй, солнце!». Напомним, народные гулянья пришлось отменить на прошлых выходных из-за морозов. Новую дату праздника так и не выбрали, поскольку холода не планируют в ближайшее время покидать наш регион. Но это не значит, что можно отодвинуть запланированные работы, и как мы видим, демонтаж уже начался.

Провести уборку новогодних украшений предстоит по всему городу. Ели надо собрать и спрятать на склад. Но, например, зеленых красавиц из Росляково и парка на Семеновском еще не убрали. Иллюминацию пока тоже не трогают.

Главную новогоднюю ель в этот раз установили, если кто-то забыл, 8 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU