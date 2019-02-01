2019-02-01T16:24:23+03:00
Происшествия

В Мурманске по факту жестокого убийства щенка возбудили уголовное дело

Живодеру грозит до 5 лет лишения свободы
Варвара РУСЛАНОВА
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Уголовное дело возбудили, а значит за издевательства над беззащитным щенком придется ответить по закону. Фото: vk.com/pz_51.Уголовное дело возбудили, а значит за издевательства над беззащитным щенком придется ответить по закону. Фото: vk.com/pz_51.
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Не прошло и двух недель после того, как на Крещение неизвестный жестоко расправился с щенком овчарки, а в правоохранительных органах уже возбудили уголовное дело. Напомним, тело животного с торчащей из пасти загнутой металлической ложкой для обуви в контейнере мусоропровода обнаружил дворник. Инцидент произошел в первом подъезде дома №25 на улице Маклакова в Мурманске. Вызванные зоозащитниками сотрудники полиции забрали тело на экспертизу.

- По факту жестокого убийства щенка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель». Установлено, что неизвестный с применением садистских методов, игнорируя принципы общечеловеческой морали и гуманного обращения с животными, совершил жестокое обращение с 2-месячным щенком, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В надзорном ведомстве уже проверили законность такого решения следователя и никаких нарушений не нашли. Пока идет расследование.

- Я не сомневалась, что в полиции примут такое решение - ведь состав преступления на лицо. Подозреваемого уже нашли. Осталось доказать его вину. Как мне стало известно, этот человек уже нанял адвоката и даже на опрос к участковому явился с защитником и подготовленный, - рассказал директор фонда помощи животным «Путеводная звезда» Ксения Рязанцева.

Если вину живодера удастся доказать, то он может отправиться в места не столь отдаленные едва ли не на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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