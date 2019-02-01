Мурманскую школу, где замерзали ученики, будут обогревать тепловыми пушками

СЕГОДНЯ 15:34 2019-02-01T15:34:30+03:00

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Непростая ситуация складывается сейчас в Мурманске. Морозы стоят, но еще ни разу не отменялись занятия у средего и страшего звена. Хотя учиться им сложно - в классах холод!

Так, родители учеников из школы №21 пожаловались в Роспотребнадзор на низкую температуру. Мол, до +10 градусов опускается столбик термометра. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и подтвердили, что и правда учиться в таких условиях нельзя. Не +10, конечно, но от +16 до +17 градусов, что все же ниже санитарных норм.

С 28 января ученики с 1 по 9 классов школы №21 перешли на дистанционное обучение. Закончить его планируют только 2 февраля. Потом дети должны вернуться к обычному режиму. А чтобы они не мерзли, в школе поставят тепловые пушки.

При этом, как уточнили в Роспотребнадзоре Мурманской области, жалобы от родителей замерзающих учеников поступили из школы №53 и гимназии №1. Здесь проходят административные расследования. И школа №36 областного центра ушла на вынужденные каникулы из-за карантина - слишком много учеников сели на больничный.

ИСТОЧНИК KP.RU