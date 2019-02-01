В Псковской области на 2 года осудили мужчину из Заполярного - он уснул

СЕГОДНЯ 15:56 2019-02-01T15:56:47+03:00

Житель Мурманской области случайно устроил аварию с летальным исходом в чужом регионе. Теперь водителю внедорожника придется пересесть с водительского кресла на нары... Фото: Людмила ШЕКА

Житель Мурманской области задремал за рулем внедорожника и устроил аварию, в которой погибли люди

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Когда на дороге происходит лобовое столкновение, как правило, сильнее всего страдает малогабаритная машина. Легковушка получает самые опасные повреждения при столкновнении с фурой, маршруткой или джипом. К сожалению, законы физики неумолимы...

Как, впрочем, и уголовный кодекс. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек, он предусматривает суровое наказание. Автомобилист из Мурманской области испытал это на себе.

Житель города Заполярный отправится в колонию за то, что устроил аварию на своем внедорожнике Land Rover. Произошло это в Псковской области.

- Управляя автомобилем в Стругокрасненском районе, мужчина уснул и выехал на полосу встречного движения. Водитель допустил столкновение с автомобилем Renault, в котором ехали двое пожилых людей. В результате водитель и пассажир автомобиля Renault получили телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

К сожалению, пострадавшие не дожили даже до приезда «Скорой». Водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Задремав за рулем, северянин оборвал две человеческих жизни. Понятно, что это трагическая случайность, но все-таки водителю никогда не стоит вести машину в полусонном состоянии. Согласно решению суда, мужчина из Заполярного проведет ближайшие 2 года за колючей проволокой.

ИСТОЧНИК KP.RU