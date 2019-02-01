2019-02-01T14:26:46+03:00
Недвижимость

«Горячая линия» по вопросам обращения с ТКО в Мурманской области: телефоны

Отдельным категориям северян предоставляется право на компенсацию расходов по новой коммунальной услуге
Анна СТЕПАНОВА
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Власти региона предупредили операторов о недопустимости выставления двойных счетов за ТКО.Власти региона предупредили операторов о недопустимости выставления двойных счетов за ТКО.Фото: Из открытых источников
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Через пару дней в дома северян от «КолАтомЭнергоСбыта» придут обновленные квитанции. Чтобы переход на новую систему прошел безболезненно, по всей Мурманской области открыли специальные «горячие линии». На них вы можете обратиться по вопросам предоставления мер соцподдержки по оплате ЖКУ, в части коммунальной услуги «Обращение с твердыми коммунальными отходами».

Телефоны «горячих линий».

Телефоны «горячих линий».

Напомним, отдельным категориям граждан предоставляется право на компенсацию. Во-первых, льготникам: ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, граждане, пострадавшие от воздействия радиации.

– В их случае компенсация будет предоставляться в составе ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в размере 50% начисленного платежа, – объясняют в министерстве соцразвития Мурманской области.

Во-вторых, многодетные семьи, для которых меры поддержки по оплате коммунальных услуг в размере 30% будут предоставляться с учетом графы за ТКО. Данный аспект «КП» освещала довольно подробно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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