2019-02-01T13:31:47+03:00
Происшествия

В Росляково эвакуировали 18 человек из 5-этажного дома

А в Кандалакше из похожего здания спасли 4-х северян
Иван ПЕТРОВ
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Фото: МЧС России по Мурманской областиФото: МЧС России по Мурманской области
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Совсем недавно на Заполярье обрушился поток анонимок о заложенных бомбах в целом ряде зданий. Все они (как минимум 22 случая) оказались ложными, но при этом повлекли эвакуацию персонала.

Теперь с бельгийскими телефонными хулиганами и российскими интернет-пранкерами, отвественными за выходку, хотят побеседовать спецслужбы. Пожелаем им удачи в нелегких поисках, а тем временем, сегодня в Мурманске отметился еще один случай массовой эвакуации - из жилой 5-этажки на севере города.

На сей раз телефонное хулиганство ни при чем. Ночь с четверга на пятницу выдалась очень морозной. Видимо, бездомные решили согреться и запалили «костерок» в подвале дома; или же кто-то из жильцов бросил окурок в мусоропровод. Так или иначе, дым из подвала поднялся по вентиляции наверх и переполошил обитателей дома.

- 1 февраля в 6:06 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в жилом доме: Росляково, Североморское шоссе, 2. Эвакуировано 18 человек, - извещает пресс-служба МЧС России по Мурманской области.

Спустившись в подвал, пожарные обнаружили сгоревший мусор. Еще один случай с подлинной эвакуацией отмечен в Кандалакше 31 января. Вечером, во время пожара в квартире 5-этажки на Пронина, 12, спасли 4-х жильцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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