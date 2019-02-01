2019-02-01T12:23:01+03:00
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Мурманские "Норманны" еще раз сыграют в "Брейн-ринге" на НТВ

Как лидеров игры, их ждет сразу два раунда с соперниками
Мария ПАШЕНКОВА
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"Норманны" стали лидерами "Брейн-ринга". Фото: архив команды "Норманны""Норманны" стали лидерами "Брейн-ринга". Фото: архив команды "Норманны"
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Выпуск игры "Брейн-ринг" от 26 января получил очень волнительным, ведь в нем впервые на ринг вышла команда из Мурманска "Норманны". Напомним, северяне уже второй год участвуют в соревновании. В 2018-м у них не получилось завоевать кубок, но все может быть иначе сейчас.

Не без труда, но красиво "Норманны" обыграли команду из Азербайджана, а потом - из Беларуси. Поэтому мурманчане стали лидерами игры. А, значит, теперь они снова попадут в эфир. В эту субботу, 2 февраля, в 15.00 НТВ покажет новый выпуск "Брейн-ринга", и наши знатоки должны будут сыграть два раунда с теми, кто прорвется до "Битва титанов".

"Норманны", конечно, уже знают результат, но не хотят лишать зрителей интриги. Поэтому смотрим и болеем за наших!

Напомним, что порадоваться можно также успехам "Сборной Снежногорска": квнщики приняли участие в международном фестивале "КиВиН-2019" и попали в Высшую лигу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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