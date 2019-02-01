В Мурманске троллейбусы задержала авария с участием Toyota и Ford
Утро в областном центре выдалось не только холодным, но и опасным. По крайней мере, для автомобилистов. На юге Мурманска случилось ДТП с участием двух иномарок.
Машины столкнулись в районе 9.00. Произошла авария на участке пересечения улицы Орликовой с проспектом Кольским, в районе магазина «Охотный ряд». На месте столкновения образовалась значительная пробка. В том числе, задержались троллейбусы.
По сообщениям очевидцев, обе машины получили серьезные повреждения, которые потребуют дорогостоящего ремонта. Отдельные подробности ДТП нам сообщили в дорожной полиции.
- Столкнулись автомобили Ford и Toyota. Участники аварии не пострадали и не стали вызывать на место сотрудников госавтоинспеции. Они сами составили схемму ДТП, приехали к нам и самостоятельно оформили аварию, - пояснила «КП» инспектор пропаганды ГИБДД по Мурманской области Евгения Новикова.
К счастью, «троллейбусная пробка» продержалась на участке недолго. Вскоре движение общественного транспорта в Первомайском округе полностью восстановилось.
ИСТОЧНИК KP.RU