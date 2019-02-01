Мурманчину прямо в Домодедо пришлось погасить долг ради отпуска за границей

СЕГОДНЯ 12:45 2019-02-01T14:30:19+03:00

Мурманчанина не выпустили за границу из "Домодедово" за долги [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Житель Мурманска упаковал чемоданы и уже мечтал об отпуске за границей. Правда, мечта едва не оказалась несбыточной.

Мужчина смог улететь из областного центра в Москву, а вот там его в самолет уже не пустили. Оказалось, что северянин - должник. Он должен был заплатить одной из теплоснабжающих компаний города 104 тысячи рублей.

Долг мужчина частично погасил, переводя небольшие суммы на счет компании, и не подумал, что это помещает ему совершить поездку. Но прямо в Домодедово столкнулся с неприятной новостью.

- При прохождении пограничного контроля в пункте пропуска через государственную границу России в международном аэропорту Домодедово ему было отказано в пересечении границы. В тот же день мурманчанин связался с судебным приставом и полностью погасил остаток долга, - сообщает пресс-служба управления судебных приставов Мурманской области.

После этого северянину разрешили лететь в любой уголок земного шара.

ИСТОЧНИК KP.RU