Мурманчину прямо в Домодедо пришлось погасить долг ради отпуска за границей
Житель Мурманска упаковал чемоданы и уже мечтал об отпуске за границей. Правда, мечта едва не оказалась несбыточной.
Мужчина смог улететь из областного центра в Москву, а вот там его в самолет уже не пустили. Оказалось, что северянин - должник. Он должен был заплатить одной из теплоснабжающих компаний города 104 тысячи рублей.
Долг мужчина частично погасил, переводя небольшие суммы на счет компании, и не подумал, что это помещает ему совершить поездку. Но прямо в Домодедово столкнулся с неприятной новостью.
- При прохождении пограничного контроля в пункте пропуска через государственную границу России в международном аэропорту Домодедово ему было отказано в пересечении границы. В тот же день мурманчанин связался с судебным приставом и полностью погасил остаток долга, - сообщает пресс-служба управления судебных приставов Мурманской области.
После этого северянину разрешили лететь в любой уголок земного шара.
ИСТОЧНИК KP.RU