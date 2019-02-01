Снова подмораживает: в Мурманской области похолодает до -27 градусов

СЕГОДНЯ 10:50 2019-02-01T11:25:05+03:00

В Мурманской области холодает, но северян такой низкой температурой не испугать - только не нас... Фото: Елена КОВАЛЕНКО

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После относительно теплого декабря в Заполярье воцаряется период экстремально низких температур. Продолжается он, как правило, до начала марта. Это значит, что нам стоит запастись терпением - холода в Мурманской области не собираются отступать так просто. Легкое потепление, которое подарило нам надежды в конце января, задержалось ненадолго.

- С 1 февраля, с распространением антициклона на наш регион, опять ожидаются морозы, - отмечает главный синоптик мурманского гидрометцентра.

Прогноз подтверждается, ведь уже в ночь на 1 февраля ударили безжалостный мороз в Мурманске. В Первомайском округе отмечалось до -20 градусов. Что же будет в ближайшие дни?!

Синоптики из группы «Погода в Мурманске» возлагают надежды на облачность. Лишь она принесет Заполярью потепление, а вот при ясной погоде мы будем клацать зубами от холода. И не только на улице - некоторые северяне жалуются на холод в домах, обеспеченных слабым центральным отоплением.

По области ситуация не лучше. Жители отдельных районов Заполярья с грустью увидят на своих градусниках отметку в -27 градусов. В ближайшие дни готовиться к таким низким температурам стоит, предположительно, жителям поселка Мурмаши, а также обитателям центральных районов Кольского полуострова.

ИСТОЧНИК KP.RU