В Баренцевом море медленное обледенение судов

СЕГОДНЯ 10:24 2019-02-01T11:02:59+03:00

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На Баренцевом море сегодня медленное обледенение судов. Ветер хоть и юго-восточный, но его порывы будут достигать от 15 до 17 метров в секунду. Согласно прогнозу синоптиков, в городе будет также прохладно.

– Вчера на Кольском полуострове под влиянием северной периферии циклона сохранялась достаточно мягкая погода, но уже сегодня, 1 февраля, с распространением арктического антициклона, в наш регион опять придут сильные морозы. Температура воздуха по Мурманской области при прояснениях будет достигать от -22 до -27 градусов, – сообщает главный синоптик местного гидрометцентра.

Специалисты предупреждают о тумане и изморози, которые могут вызвать лишние сложности у водителей. Ветер северо-восточный слабый. Естественно, не обойдется без снега.

Плюс ко всему - впереди нас ждут не менее морозные выходные. Прогнозируется, что ниже всего столбик термометра опустится в воскресенье.

ИСТОЧНИК KP.RU