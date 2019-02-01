Проверка слуха: в Лопарской мужчину избили, привязали за ноги к снегоходу и возили по поселку

СЕГОДНЯ 11:37 2019-02-01T11:43:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшное сообщение появилось в социальной сети "ВКонтакте". Северянин Александр Чопей рассказывает, что его брат Валентин погиб жуткой смертью. Все случилось в Лопарской.

- Сначала избили у магазина, потом привязали за ноги к снегоходу и ездили с ним по поселку. Затем привезли к дому и бросили замерзать. Следственный комитет не открывает дело, - пишет Александр в группе "Мурманск. ДТП. ЧП".

С его слов, убийство было совершено примерно 15 или16 января. Были свидетели, но "никто не позвонил в полицию".

Позже появилась информация, что убийство произошло в Ловозерском районе. Однако прокурор района Василий Загайкевич рассказал "КП", что таких преступлений в этом или том году не было. Более того, по предварительной версии, смерть Валентина наступила вовсе не от увечий, а от переохлаждения.

В следкоме также отреагировали на сообщение Александра, подтвердив, что 16 января в Лопарской был обнаружен труп 46-летнего мужчины, но...

- Возле тела не установлено следов волочения, признаков связывания, посторонних предметов на частях тела. Одежда на теле погибшего не имеет повреждений, которые могли быть характерны для волочения за транспортным средством, - рассказала старший помощник руководителя СКР по Мурманской области Ксения Кошелюк. - Опрошенные братья погибшего пояснили, что потерпевший вел отшельнический образ жизни, с близкими общался редко. Планируется дополнительно опросить брата погибшего об обстоятельствах, которые им ранее не были сообщены следствию.

ИСТОЧНИК KP.RU