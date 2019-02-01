Для спасенных погорельцев с Карла Либкнехта собирают вещи
Многие мурманчане думали, что "деревяшка" по адресу улица Карла Либкнехта, 32/2 нежилая. Большинство окон были "слепыми", внешний вид дома такой, что только под снос. Поэтому когда вечером 30 января здесь случился пожар, волновались немногие.
А зря! Дом хоть и находился в процессе расселения, многие жильцы уже съехали по съемным квартирами и родным, все же имел обитателей. Огонь охватил все два этажа и выжег их полностью, а несколько человек выбежали на улицу в чем были. Речь идет о бабушке с двумя внуками-подростками и молодом человеке. Их вещи пропали в пожаре. Поэтому волонтеры объявили сбор.
В первую очередь нужны одежда и обувь, как для улицы, так и для помещений.
- В дальнейшем понадобятся предметы обихода, постельное белье, посуда, бытовые электроприборы, мебель, - уточняют волонтеры.
Передать вещи погорельцам можно через них или напрямую. А узнать точные размеры в группе помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU