В Мурманской области три рыбака поехали в тундру и пропали

СЕГОДНЯ 09:30 2019-02-01T09:30:40+03:00

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В одном из популярных сообществ в "ВКонтакте" появилось объявление от жительницы Мурманска Татьяны. Она сообщает, что пропали близкие ей люди, в том числе, ее папа.

- Трое рыбаков 25 января уехали в тундру, предположительно, туда, где 6 домиков для рыбаков. Должны были вернуться во вторник, 29.01, но их до сих пор нет. Ранее всегда приезжали в оговоренные дни, - пишет девушка в группе "Мурманск ДТП ЧП".

В первую очередь искать мужчин планируют в Туманном. Местных жителей просят сообщить, если они увидят черный Nissan X-Trail с прицепом. Марка второй машины, на которой уехали рыбаки, не известна. По данным родных, которые занимаются поисками мужчин, сегодня, 1 февраля, будет решаться вопрос с вертолетом для работы на местности.

Впрочем, в МЧС России по Мурманской области о пропавших рыбаках знают только из соцсетей - на данный момент никто из родных или близких мужчин в ведомство за помощью не обращался. К слову, если для поисков понадобится вертолет, то искать его придется у сторонней организации.

ИСТОЧНИК KP.RU