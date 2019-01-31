2019-01-31T18:51:01+03:00
Общество

В Полярных Зорях сразу 7 школьных классов закрыты на неделю

Разбушевавшийся ОРВИ «подарил» школьникам неожиданные каникулы
Иван ПЕТРОВ
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В школах и гимназиях Мурманской области начался карантинный период.В школах и гимназиях Мурманской области начался карантинный период.Фото: Людмила ШЕКА
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Жизнь в северном регионе имеет кое-какие преимущества. Об этом знают учащиеся общеобразовательных учреждений. В Мурманской области школьникам иногда подваливает неожиданное счастье - дополнительные каникулы.

В январе 2016 года целую неделю подряд отменялись занятия из-за холодов. Да и в этом году юные северяне получили дополнительный отпуск. Это касается некоторых учащихся из города Полярные Зори. Жаль только, что повод для таких каникул безрадостный - высокий уровень заболеваемости. Сначала прихворали первоклашки из местной гимназии №1.

- Приказываю приостановить учебные занятия в 1"В" (карантин) на срок не менее 7 дней, с 29 января по 4 февраля 2019 года. В связи с отсутствием в классе более 20% от списочного состава, в целях снижения заболеваемости гриппом и ОРВИ обучающихся, - сообщается в официальном документе, выпущенном в администрации города Полярные Зори.

Но это было только начало. Как отмечается в группе "Новости г. Полярные Зори", вскоре карантинный список пополнился. Точно также, на неделю, отменили занятия и во 2 "А" классе гимназии №1. А потом добавились еще 5 классов того же образовательного учреждения: 6 "Б", 2 "В", 3 "А", 2 "Б" и 4 "А".

На начало февраля целых 7 классов гимназии №1 остаются на вынужденных каникулах. Пожелаем заболевшим ребятам поскорее поправиться. А тем, кто здоров, хорошенько отдохнуть и набраться сил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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