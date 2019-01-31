Подводим итоги конкурса ретро фотографий «Старый добрый Новый год»

СЕГОДНЯ 18:11 2019-01-31T18:11:02+03:00

В советские времена Новый год в известной степени заменил Рождество и стал единственным праздником, сохранившимся с дореволюционных времен. Фото: Мусаэльян Владимир, Соболев Валентин/Фотохроника ТАСС

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Новогоднее настроение никак не покинет мурманскую редакцию «Комсомолки»: елка все еще наряжена, а окна украшены мишурой. Однако завтра наступит февраль – значит настало время постепенно подводить итоги наших праздничных фотоконкурсов. Первый на очереди – «Старый добрый Новый год». Его участники доставали из семейных альбомов снимки, отбирали лучший, сканировали или фотографировали, после чего отправляли нам. Главное условие заключалось в том, что фото должно было быть датировано раньше 2001 года.

Участников конкурса, к сожалению, оказалось немного, но насколько же они очаровательны, и их снимки переполнены ностальгией и особым настроением тех лет. Мы выражаем благодарность каждому и называем победителя, за которого проголосовали читатели.

Больше всего голосов набрал снимок Анастасии Никитиной.

Итоги.

– Это 1990 год. Я помню, как мама, буквально, за один вечер, сшила мне этот костюм, я была куклой из сказки «Три толстяка», – рассказывает наша победительница.

В ближайшее время мы свяжемся с Анастасией Павловной, чтобы передать памятные подарки. Вы же пока можете принять участие в другом конкурсе фотографий - «Кто под маской?». Его итоги мы подведем 5 февраля, в китайский Новый год.

ИСТОЧНИК KP.RU