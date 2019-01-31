2019-01-31T18:11:02+03:00
Фотоконкурсы

Подводим итоги конкурса ретро фотографий «Старый добрый Новый год»

Победителем стала Анастасия Никитина
Анна СТЕПАНОВА
Поделиться:
В советские времена Новый год в известной степени заменил Рождество и стал единственным праздником, сохранившимся с дореволюционных времен. Фото: Мусаэльян Владимир, Соболев Валентин/Фотохроника ТАССВ советские времена Новый год в известной степени заменил Рождество и стал единственным праздником, сохранившимся с дореволюционных времен. Фото: Мусаэльян Владимир, Соболев Валентин/Фотохроника ТАСС
Изменить размер текста:

Новогоднее настроение никак не покинет мурманскую редакцию «Комсомолки»: елка все еще наряжена, а окна украшены мишурой. Однако завтра наступит февраль – значит настало время постепенно подводить итоги наших праздничных фотоконкурсов. Первый на очереди – «Старый добрый Новый год». Его участники доставали из семейных альбомов снимки, отбирали лучший, сканировали или фотографировали, после чего отправляли нам. Главное условие заключалось в том, что фото должно было быть датировано раньше 2001 года.

Участников конкурса, к сожалению, оказалось немного, но насколько же они очаровательны, и их снимки переполнены ностальгией и особым настроением тех лет. Мы выражаем благодарность каждому и называем победителя, за которого проголосовали читатели.

Больше всего голосов набрал снимок Анастасии Никитиной.

Итоги.

Итоги.

– Это 1990 год. Я помню, как мама, буквально, за один вечер, сшила мне этот костюм, я была куклой из сказки «Три толстяка», – рассказывает наша победительница.

В ближайшее время мы свяжемся с Анастасией Павловной, чтобы передать памятные подарки. Вы же пока можете принять участие в другом конкурсе фотографий - «Кто под маской?». Его итоги мы подведем 5 февраля, в китайский Новый год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
10 часов подо льдом озера: дайвер из Кировска помог установить мировой рекорд в Казани
В Мурманске 25 осужденных сдали поварские экзамены
Жители Мурманской области нелегально вывезли из Скандинавии 2 центнера товаров
В 2018 году в Мурманске предотвратили пять массовых драк на детских спортплощадках
В Мурманске прооперирую кота из Колы со сломанным позвоночником
В Мурманске начнут собирать деньги на памятник воинам Полярной дивизии
В Мурманске состоялся областной семинар для педагогов русского языка и литературы
Коллекторы терроризируют сотрудников "Электротранспорта" в Мурманске
Спасенный в Мурманске новорожденный тюлень умер
Под Кандалакшей сошел с рельсов вагон
В Умбе и Кандалакше аварийно отключилось электричество в домах из-за фидера №11
В Мурманске оцепили привокзальную площадь
В Ревде во время обыска заключенный атаковал надзирателя отверткой в лицо
Звонки о "заминированных" зданиях в Мурманске поступили из Бельгии
В центре Мурманска запустят воздушные шары с пожеланиями
В Апатитах расскажут, где обитают фантастические твари
В Мурманске выпекли «хлеб из будущего», датированный 43 января
В школе Мурманска, где морозили детей в классах, перешли на дистанционное обучение
Свершилось: в Заполярном освятили Свято-Троицкий храм
Соцсети: В Апатитах подозрительный мужчина гуляет у леса и детского сада
Штурман Ту-22М3 Максим Рылков: «Я выжил поистине чудом!»
В центре Мурманска горит 2-этажный деревянный дом
Мурманский «мичурин» вырастил у себя в квартире 20 кустов конопли
Хибины не отпускают: на выезде из Апатитов столкнулись Nissan и фура
В Мурманске жильцы дома на Декабристов получили новые квартиры после протестов
В Снежногорске пропала 15-летняя Саша Морозова