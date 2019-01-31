Подводим итоги конкурса ретро фотографий «Старый добрый Новый год»
Новогоднее настроение никак не покинет мурманскую редакцию «Комсомолки»: елка все еще наряжена, а окна украшены мишурой. Однако завтра наступит февраль – значит настало время постепенно подводить итоги наших праздничных фотоконкурсов. Первый на очереди – «Старый добрый Новый год». Его участники доставали из семейных альбомов снимки, отбирали лучший, сканировали или фотографировали, после чего отправляли нам. Главное условие заключалось в том, что фото должно было быть датировано раньше 2001 года.
Участников конкурса, к сожалению, оказалось немного, но насколько же они очаровательны, и их снимки переполнены ностальгией и особым настроением тех лет. Мы выражаем благодарность каждому и называем победителя, за которого проголосовали читатели.
Больше всего голосов набрал снимок Анастасии Никитиной.
Итоги.
– Это 1990 год. Я помню, как мама, буквально, за один вечер, сшила мне этот костюм, я была куклой из сказки «Три толстяка», – рассказывает наша победительница.
В ближайшее время мы свяжемся с Анастасией Павловной, чтобы передать памятные подарки. Вы же пока можете принять участие в другом конкурсе фотографий - «Кто под маской?». Его итоги мы подведем 5 февраля, в китайский Новый год.
ИСТОЧНИК KP.RU