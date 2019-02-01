В общественном транспорте Мурманска предлагают расплачиваться через силиконовые браслеты

СЕГОДНЯ 08:59 2019-02-01T08:59:46+03:00

Их разработали для детей и тех, кто все время теряет или забывает транспортные карты

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С каждым днем проезд в автобусах и троллейбусах заполярной столицы становится все комфортнее. Напомним, что с 11 февраля оплачивать проезд в общественном транспорте можно будет банковскими картами и с помощью специальных приложений в смартфонах. А сейчас представили еще одно ноу-хау для пассажиров.

- Мы предлагаем нашим пассажирам приобрести силиконовый браслет с транспортным приложением. Он подойдет тем, кто боится потерять или забыть транспортную карту дома или на работе. А еще его можно купить ребенку вместо того, чтобы давать ему деньги на проезд, - рассказывается о новой услуге на сайте «КАРТА 51».

Силиконовый браслет обладает всеми функциями транспортный картой: для оплаты проезда достаточно прикоснуться им к валидатору, а пополнить счет можно в точках продаж пластиковых карт, через сервисы Сбербанка или на сайте. Но не забывайте, что платеж зачисляется в течение суток. Сам браслет стоит 370 рублей, а его цвет можно выбрать в зависимости от своих предпочтений: оранжевый, салатовый, светло-серый или шоколадный. Кстати, полезный аксессуар не боится воды и нагрева, так что его можно не снимать в бассейне и сауне. Браслет уже можно приобрести в офисе ОАО «КГИЛЦ» на проспекте Ленина, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU