Известный астроном рассказал, что за странный объект видели в небе над Мурманской областью

СЕГОДНЯ 08:22 2019-02-01T08:22:18+03:00

Загадочный объект несколько раз ярко мигнул в черном небе и скрылся. Фото: vk.com/pdsh51

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НЛО, падающий космический корабль, военный самолет, - каких только версий не выдвигали северяне, когда смотрели запись с видеорегистратора, разлетевшуюся по заполярным пабликам в "ВКонтакте".

Напомним, вечером 28 января в небе над дорогой на Кировск заметили светящийся шар. Он несколько раз вспыхнул в небе, а потом скрылся у линии горизонта. В версию с метеоритом поверили не все. Ведь крупный метеорный поток квадрантиды уже закончился, а другие не начались.

А зря! Известный мурманский астроном Виктор Трошенков рассказал, что же видели северяне.

- Это был спорадический болид (случайный метеор. - Ред). Обломки комет или астероидов постоянно попадают в атмосферу, - пояснил Виктор Михайлович.

Есть причина и того, что объект несколько раз мигнул в темном небе и исчез. Виной тому может быть турбулентность и облачность.

Наиболее вероятно, что от болида ничего не осталось - он полностью сгорел в атмосфере.

ИСТОЧНИК KP.RU