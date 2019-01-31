10 часов подо льдом озера: дайвер из Кировска помог установить мировой рекорд в Казани

СЕГОДНЯ 17:46 2019-01-31T17:46:52+03:00

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На озере Изумрудное в Казани прошло настоящее испытание холодом. Здесь дайверы подводного научно-исследовательского отряда РГО имени Алексея Леонова установили мировой рекорд - провели подо льдом 605 минут или более 10 часов. При этом температура воды была всего +3 градуса!

На глубину с собой спортсмены взяли еду... детское питание в дой-паках. И съели его прямо под водой. Участие в рекорде принял и Александр Губин, который в октябре прошлого года переехал жить в Заполярье.

- Это не просто рекорд, это результат длительной и слаженной работы. Мы накапливаем знания и компетенции, которые нужны в Арктике. Результат выдающийся, эти знания и опыт мы сможем применять дальше, – цитирует Александра Губина пресс-служба администрации Кировска.

Аквалангист уже поучаствовал в более чем 130 экспедициях, побывав в Арктике, Антарктиде, Южной Америке, на Байкале и Белом море. Он погружался более 4 тысяч раз под воду и имеет три мировых рекорда по глубоководным погружениям.

ИСТОЧНИК KP.RU