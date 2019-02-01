"Нужны таблетки для памяти": депутаты горсовета Мурманска неправильно отчитались о доходах

СЕГОДНЯ 10:16 2019-02-01T10:16:19+03:00

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Уже достаточно скоро мы узнаем доходы власть имущих за 2018 году, в том числе, кто стал главным богачом, а кто самый скромный. А пока что в горсовете Мурманска обсудили отчеты народных избранников еще за 2017 год.

Дело в том, что четыре депутата - Алмаз Гисмеев, Олег Гузь, Антон Набатов и Олег Ноздрачев - неправильно отчитались о своих доходах. Несостыковки были обнаружены прокуратурой Октябрьского округа, а проверкой документов по распоряжению главы Мурманской области занялись в региональном минюсте. Ошибки коллег также обсудили на 54-м заседании депутатов горсовета.

Стоит сказать, что никаких критичных оплошностей парламентарии не допустили. Они не скрыли миллионные счета или машины в личном пользовании. Например, Антон Набатов не отчитался о банковском счете, по которому с 2011 года не было движения средств, зато лежали 24 копейки. Такая же ошибка была у Алмаза Гисмеева.

А вот у Олега Ноздрачева нашли "спрятанные" 7 тысяч рублей. Их супруга депутата заработала, когда читала лекции. А потом их забыли указать.

- Был серьезный семейный разговор о недопущении подобного. И предложено лекарство для улучшения памяти, - посетовал коллегам Олег Ноздрачев.

Все новые данные будут переданы в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU