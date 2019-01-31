Жители Мурманской области нелегально вывезли из Скандинавии 2 центнера товаров

СЕГОДНЯ 17:13 2019-01-31T17:13:37+03:00

Изменился лимит на количество товаров, привозимых из за рубежа. Не все жители Мурманской области успели это понять, некоторые в пылу шопинга накупили в 3 раза больше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Ни для кого не секрет, что многие бренды на российском рынке - оборотни. Отечественные компании нарочно пишут свои названия латинскими буквами. Знают: наш потребитель свято верит в заграничное качество.

А куда же нам деваться? Некоторые западные продукты и правда превосходят отечественные! Вот и жители Мурманской области «отрываются» по полной во время поездок в Норвегию, Финляндию и Швецию. Нарасхват идут детские памперсы, сладости, алкоголь, чай, кофе, одежда и мелкая бытовая техника.

Иногда северяне так увлекаются шопингом, что незаметно для себя нарушают таможенные стандарты. Заморские лакомства набирают прямо центнерами, а потом попадают «в переплет» на КПП.

- В многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Салла» жительница Кандалакши ввозила товары народного потребления общим весом 88 килограммов. А в МАПП «Борисоглебск» товары ввозились мурманчанами. В одном случае - более 47 килограммов, в другом - более 66, - поведали в пресс-службе мурманской таможни.

Итого ровно 2 центнера. Все эти случаи зафиксированы в период новогодних праздников. Северянам придется заплатить административный штраф за превышение лимита незадекларированной продукции. По новому закону, он составляет 25 кило.

ИСТОЧНИК KP.RU