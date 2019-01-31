2019-01-31T16:59:13+03:00
Происшествия

В 2018 году в Мурманске предотвратили пять массовых драк на детских спортплощадках

В областном центре создадут подразделение для профилактики преступлений несовершеннолетних
Мария ПАШЕНКОВА
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На детских спортплощадках Мурманска могло произойти пять массовых драк.На детских спортплощадках Мурманска могло произойти пять массовых драк.Фото: Андрей КАРА
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2018 год запомнится северянам преступлениями, совершенными детьми. Достаточно вспомнить, как группа школьников издевалась над девочкой в овраге, до этого тоже подростки избили парня. Или как два юных преступника с ножом пытались отобрать у сверстника банковскую карту.

Статистика тоже показывает рост преступлений, связанных с несовершеннолетними. Всего на 2% в сравнении с 2017-м, но все же тенденция не из приятных.

Как рассказал начальник УВМД по городу Мурманску полковник полиции Алексей Вилков, сотрудники полиции стараются предотвращаться такие нарушения закона. Например, в прошлом году на детских спортивных площадках, некоторые из которых находятся при школах, были пресечены пять массовых драк.

Кстати, большинство преступлений, совершенных детьми, происходит по вине не мурманчан, а несовершеннолетних гастролеров из других городов области. Они приезжают в центр ради кино и тусовок в торговых центрах.

- В этом году в Мурманске будет создано подразделение для ранней профилактики преступлений несовершеннолетних. В него войдут 24 сотрудника, которые, в том числе, будут работать со школьникам и рассказывать об ответственности за правонарушения, - отметил Алексей Вилков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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