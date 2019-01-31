В Мурманске состоялся областной семинар для педагогов русского языка и литературы

СЕГОДНЯ 15:59 2019-01-31T16:11:04+03:00

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Вчера, 30 января, в «Лапландии» прошел семинар «Перспективы развития проекта «Живая классика»: реализация региональных инициатив по поддержке и сопровождению участников конкурса в Мурманской области». Мероприятие получилось масштабным – его участниками стали более 50 педагогов образовательных организаций, специалистов учреждений культуры из 13 муниципалитетов Заполярья.

На семинаре обсуждались актуальные вопросы продвижения чтения среди детей и подростков, были представлены методики по сопровождению одаренных детей.

В своем видеообращении президент фонда и учредитель конкурса «Живая классика» Марина Смирнова осветила вопросы в сфере организации проекта. Замдиректора по информатизации и развитию ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» Ольга Вовк, которая в 2018-м входила в жюри регионального этапа конкурса, поделилась впечатлениями от прошлого года и дала рекомендации коллегам по работе в жюри. Они помогут им сориентироваться в процессе оценивания конкурсантов.

Состоялась и презентация современной детско-юношеской литературы, а суперфиналистка конкурса юных чтецов Варвара Яковлева представила проект для незрячих и слабовидящих детей по записи аудиокниг. Всего планируется записать около 70 спектаклей.

Конкурс «Живая классика» проходит в России в 8 раз. Его участниками могут стать ученики 5-11 классов. Напомним, подростки соревнуются в чтении наизусть.

ИСТОЧНИК KP.RU