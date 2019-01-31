2019-01-31T17:32:47+03:00
Общество

В Мурманске 25 осужденных сдали поварские экзамены

В билетах у них были салаты, пирожки, первые и вторые блюда
Варвара РУСЛАНОВА
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На экзамене поварам надо было приготовить не только вкусно, но и с соблюдением всех технологий. Фото: Пресс-служба УФСИН по Мурманской областиНа экзамене поварам надо было приготовить не только вкусно, но и с соблюдением всех технологий. Фото: Пресс-служба УФСИН по Мурманской области
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На днях в исправительной колонии №17 прошел один из самых вкусных экзаменов. Еще бы! 25 осужденных в короткий срок освоили профессию повара и теперь проходили квалификационные испытания. К слову, выдержали они их с честью, и строгая комиссия осталась довольна.

- Специальность «Повар» очень популярна среди наших подопечных. В профучилище они изучают технологию приготовления различных блюд, технику безопасности и санитарно-гигиенические требования. Затем полученные теоретические знания отрабатывают на практике в лаборатории училища и на пищеблоке учреждения под руководством уже опытных поваров, - рассказывает обо всех нюансах начальник пресс-службы УФСИН по Мурманской области Ольга Столярова.

На итоговом экзамене без одной минуты повара защищали свою письменную экзаменационную работу по выбранной теме и демонстрировали умения готовить различные блюда. А вот чем именно покорить строгую комиссию, осужденные выбирали с помощью традиционных билетов. В экзаменационном меню были салаты, пирожки, первые и вторые блюда, которые все выпускники приготовили на «отлично».

К слову, в февраля их на студенческих скамьях заменят новые желающие овладеть этой и пятью другими специальностями, которыми им предлагают педагоги профучилища.

ИСТОЧНИК KP.RU

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