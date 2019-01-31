2019-01-31T16:38:20+03:00
Дом. Семья

В Мурманске прооперирую кота из Колы со сломанным позвоночником

Молодые люди, занимающиеся спасением бедняги, ищут для него семью и дом
Елена ЧУМАКОВА
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Даже после операции кот сможет передвигаться только на передних лапах. Фото: Юлия МельниковаДаже после операции кот сможет передвигаться только на передних лапах. Фото: Юлия Мельникова
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Не зря говорят, что у северян самые большие и добрые сердца. Вот уже 10 дней молодая пара борется за жизнь найденного в метель в Коле кота. Напомним, у животного оказался сломан позвоночник. Ребята готовы полностью оплатить лечение своему подопечному. Но важнее найти человека, способного обеспечить коту полноценный уход.

- На 1 февраля хирург Алексей Николаев назначил нашему подопечному операцию на позвоночнике. По словам врача, в таком состоянии как сейчас позвоночник будет срастаться долго и может привести к деформации. После чего возможно ему даже на передних лапах будет сложно передвигаться. С ровным позвоночникам выздоровление пройдет намного быстрее и проще. Кот даже сейчас активно ползает по клетке, - говорит Юлия Мельникова, нашедшая животное вечером 21 января.

Кстати, именно этот врач четыре года назад делал операцию на позвоночнике кошке, которую выкинули в мусоропровод 9-этажки. Котик из Колы станет вторым сложным случаем в его практике.

- Увы, даже после операции кот не сможет передвигаться на задних лапах, но жить будет. Ему всегда нужно будет отжимать мочевой пузырь по два-три раза в день. Поэтому мы ищем семью или пока хотя бы передержку на пару месяцев, где особенному коту смогут дать полноценный уход, - уточняет девушка.

В свою очередь Юля пожизненно готова помогать в содержании животного. Если вы готовы стать хозяином такого питомца, звоните ей по телефону 8-902-282-30-56 или Павлу Стецкому по номеру 8-950-890-52-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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