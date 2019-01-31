В Мурманске оцепили привокзальную площадь

СЕГОДНЯ 13:28 2019-01-31T13:49:01+03:00

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На фоне вчерашних событий любая информация о подозрительных предметах вызывает легкую панику среди горожан. Полчаса назад в группе «Мурманск. ДТП. ЧП» опубликовали фото, на котором видно, что к привокзальной площади заполярной столицы стянуты экстренные службы, выставлено оцепление. В пресс-службе УМВД «КП» объяснили, сейчас сотрудниками проверятся информация по поводу подозрительного предмета, который был обнаружен около одного из павильонов.

Как правило, в таких случаях на месте работают кинологи, а «подозрительный» предмет в итоге не представляет реальной угрозы. Но проявлять бдительность мурманчанам все же не помешает.

Недавно такая ситуация возникла в Североморске. Тогда из-за коробки пришлось эвакуировать жильцов дома на №12 на улице Кортик. Пока экстренные службы работали на месте, жильцы грелись в соседнем магазине.

ИСТОЧНИК KP.RU