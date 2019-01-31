В Умбе и Кандалакше аварийно отключилось электричество в домах из-за фидера №11

СЕГОДНЯ 13:54 2019-01-31T15:27:46+03:00

На юге Мурманской области несколько десятков домов остались без электричества, но вскоре энергоснабжение должны восстановить. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Четверг выдался в Мурманской области не очень-то морозным и снежным. Казалось бы, при такой погоде не стоит ожидать проблем с энергоснабжением. И все-таки без них не обошлось. В Терском районе 31 января отключился ток. Затронуло это неприятное происшествие сразу несколько населенных пунктов; главным образом, Умбу и Кандалакшу.

- Сегодня утром, в 10.25, произошло отключение фидера №11 на подстанции. Без электричества оказалось примерно 94 дома в Умбе. По состоянию на 11.50 электроснабжение частично восстановлено. Сейчас, на 12.30, остаются без электричества только 29 домов в Умбе, а также офисное административное здание Кандалакшской ЦРБ, - сообщили «КП» в единой дежурно-диспечтерской службе Терского района.

Фидер (в переводе «питатель, кормилец») это мощный силовой кабель. Он снабжает током сразу много подстанций. Почему произошло отключение - пока неизвестно. Если в этом не замешаны погодные условия, то скорее всего, виноват человеческий фактор - охотники за цветметом, например.

Так или иначе, энергетики будут обследовать проблемный участок, чтобы разобраться в причинах ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU