2019-01-31T15:27:46+03:00
Происшествия

В Умбе и Кандалакше аварийно отключилось электричество в домах из-за фидера №11

Почему силовой кабель вдруг «закапризничал» - выясняют специалисты
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
На юге Мурманской области несколько десятков домов остались без электричества, но вскоре энергоснабжение должны восстановить. [снимок носит иллюстративный характер]На юге Мурманской области несколько десятков домов остались без электричества, но вскоре энергоснабжение должны восстановить. [снимок носит иллюстративный характер]Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Четверг выдался в Мурманской области не очень-то морозным и снежным. Казалось бы, при такой погоде не стоит ожидать проблем с энергоснабжением. И все-таки без них не обошлось. В Терском районе 31 января отключился ток. Затронуло это неприятное происшествие сразу несколько населенных пунктов; главным образом, Умбу и Кандалакшу.

- Сегодня утром, в 10.25, произошло отключение фидера №11 на подстанции. Без электричества оказалось примерно 94 дома в Умбе. По состоянию на 11.50 электроснабжение частично восстановлено. Сейчас, на 12.30, остаются без электричества только 29 домов в Умбе, а также офисное административное здание Кандалакшской ЦРБ, - сообщили «КП» в единой дежурно-диспечтерской службе Терского района.

Фидер (в переводе «питатель, кормилец») это мощный силовой кабель. Он снабжает током сразу много подстанций. Почему произошло отключение - пока неизвестно. Если в этом не замешаны погодные условия, то скорее всего, виноват человеческий фактор - охотники за цветметом, например.

Так или иначе, энергетики будут обследовать проблемный участок, чтобы разобраться в причинах ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В городе Полярные Зори сразу 7 школьных классов закрыты на 7 дней
Подводим итоги конкурса ретро фотографий «Старый добрый Новый год»
10 часов подо льдом озера: дайвер из Кировска помог установить мировой рекорд в Казани
В Мурманске 25 осужденных сдали поварские экзамены
Жители Мурманской области нелегально вывезли из Скандинавии 2 центнера товаров
В 2018 году в Мурманске предотвратили пять массовых драк на детских спортплощадках
В Мурманске прооперирую кота из Колы со сломанным позвоночником
В Мурманске начнут собирать деньги на памятник воинам Полярной дивизии
В Мурманске состоялся областной семинар для педагогов русского языка и литературы
Коллекторы терроризируют сотрудников "Электротранспорта" в Мурманске
Спасенный в Мурманске новорожденный тюлень умер
Под Кандалакшей сошел с рельсов вагон
В Мурманске оцепили привокзальную площадь
В Ревде во время обыска заключенный атаковал надзирателя отверткой в лицо
Звонки о "заминированных" зданиях в Мурманске поступили из Бельгии
В центре Мурманска запустят воздушные шары с пожеланиями
В Апатитах расскажут, где обитают фантастические твари
В Мурманске выпекли «хлеб из будущего», датированный 43 января
В школе Мурманска, где морозили детей в классах, перешли на дистанционное обучение
Свершилось: в Заполярном освятили Свято-Троицкий храм
Соцсети: В Апатитах подозрительный мужчина гуляет у леса и детского сада
Штурман Ту-22М3 Максим Рылков: «Я выжил поистине чудом!»
В центре Мурманска горит 2-этажный деревянный дом
Мурманский «мичурин» вырастил у себя в квартире 20 кустов конопли
Хибины не отпускают: на выезде из Апатитов столкнулись Nissan и фура
В Мурманске жильцы дома на Декабристов получили новые квартиры после протестов
В Снежногорске пропала 15-летняя Саша Морозова