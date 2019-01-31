Коллекторы терроризируют сотрудников "Электротранспорта" в Мурманске

СЕГОДНЯ 15:29 2019-01-31T15:29:34+03:00

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Тема коллекторов всегда на слуху. В Мурманской области есть яркие случаи, когда выбивальщики долгов переходили границы и изводили северян. Например, жертвой стала пенсионерка из Мурманска - ей испортили дверь. Другой жительнице столицы Заполярья прислали ужасные фото - надгробие для живой внучки. Еще одной под дверь положили мертвую кошку.

В такую ситуацию может попасть каждый. Ведь микрофинансовые фирмы очень популярны - у северян, не смотря на все официальные данные, зарплаты невелики. А на срочную покупку иногда надо найти пару тысяч прямо сейчас.

С неприятной ситуацией столкнулись сотрудники "Электротранспорта" в Мурманске. Им начали названивать коллекторы, которые рассказывают о долге одной из работниц предприятия. И требуют, чтобы любыми способами она его вернула.

- Нас терроризировали в течение четырех дней. Звонили в бухгалтерию, диспетчерские, приемные, потом добрались до моих телефонов. Очень неприятно выслушивать, когда тебе говорят: "Ты, крыса, если ее не уволишь, мы тебя...". Я записал четыре или пять номеров, с которых мне звонили. Самое неприятное, что они ставят автодозвон, и телефон срабатывает каждые две минуты, - рассказал о непростой ситуации генеральный директор "Электротранспорта" Сергей Коробков.

С вопросом, как найти управу на коллекторов, он обратился к начальнику управления МВД России по городу Мурманску Алексею Вилкову.

ИСТОЧНИК KP.RU