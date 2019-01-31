В центре Мурманска запустят воздушные шары с пожеланиями

СЕГОДНЯ 12:13 2019-01-31T13:00:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Через два часа в сквере на улице Ленинградская в Мурманске пройдет репетиция флешмоба «Открытые сердца». Само же проведение акции запланировано там же, но на 1 февраля - начало в 14.00.

– Мы хотим привлечь внимание к вопросам социальной и культурной интеграции в общество инвалидов. Флешмоб приурочен к старту в регионе социального проекта «Открытые сердца – безграничные возможности», – рассказывают организаторы проекта.

В мурманское небо должны подняться десятки шаров с пожеланиями. Они будут обращены к детям-инвалидам и людям старшего возраста. Флешмоб снимут на видео с помощью квадракоптера. Организаторы приглашают к участию неравнодушных людей, волонтеров и представителей общественных организаций.

– В 2019 году для участников конкурса «Лидеры России» проходит новый этап - «Сердце лидера», в рамках которого полуфиналисты разрабатывают и реализуют собственные социальные проекты. Одной из таких инициатив стал проект поддержки инвалидов «Открытые сердца - безграничные возможности», – сообщают в пресс-службе правительства Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU