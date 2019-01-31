В Ревде во время обыска заключенный атаковал надзирателя отверткой в лицо

СЕГОДНЯ 13:00 2019-01-31T13:13:12+03:00

В ревдинской колонии надзиратель избежал серьезной травмы. Почему заключенный поднял руку на сотрудника УФСИН, разбираются следственные органы. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Людмила ШЕКА

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Опасный случай произошел в одном из пенитенциарных учреждений Мурманской области. Сотрудника УФСИН чуть не изуродовали на всю жизнь. Мужчину пытались ударить острой отверткой прямо в лицо.

Колония строгого режима ИК-23 располагается в поселке Ревда. Недавно сотрудники учреждения решили тщательно обыскать одну из камер, а заключенные, надо сказать, очень трепетно относятся к осмотру и конфискации личных вещей. Из-за этого даже бунты случаются.

Вот и в ревдинской колонии не обошлось без эксцессов. Один сиделец вспылил во время «шмона»: резко выхватил у надзирателя отвертку из нагрудного кармана и попытался ткнуть мужчину в лицо.

- Противоправные действия осужденного пресечены находившимися рядом сотрудниками ИК-23 УФСИН России по Мурманской области. Проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления, - извещает пресс-служба регионального следственного комитета.

Уголовный кодекс в таких случаях предусматривает до 5 добавочных лет заключения. Изначально сиделец ревдинской колонии отбывал 7-летний срок.

ИСТОЧНИК KP.RU