2019-01-31T13:13:12+03:00
Происшествия

В Ревде во время обыска заключенный атаковал надзирателя отверткой в лицо

Острый инструмент сиделец отобрал у самого сотрудника колонии
Иван ПЕТРОВ
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В ревдинской колонии надзиратель избежал серьезной травмы. Почему заключенный поднял руку на сотрудника УФСИН, разбираются следственные органы. [снимок носит иллюстративный характер]В ревдинской колонии надзиратель избежал серьезной травмы. Почему заключенный поднял руку на сотрудника УФСИН, разбираются следственные органы. [снимок носит иллюстративный характер]Фото: Людмила ШЕКА
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Опасный случай произошел в одном из пенитенциарных учреждений Мурманской области. Сотрудника УФСИН чуть не изуродовали на всю жизнь. Мужчину пытались ударить острой отверткой прямо в лицо.

Колония строгого режима ИК-23 располагается в поселке Ревда. Недавно сотрудники учреждения решили тщательно обыскать одну из камер, а заключенные, надо сказать, очень трепетно относятся к осмотру и конфискации личных вещей. Из-за этого даже бунты случаются.

Вот и в ревдинской колонии не обошлось без эксцессов. Один сиделец вспылил во время «шмона»: резко выхватил у надзирателя отвертку из нагрудного кармана и попытался ткнуть мужчину в лицо.

- Противоправные действия осужденного пресечены находившимися рядом сотрудниками ИК-23 УФСИН России по Мурманской области. Проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления, - извещает пресс-служба регионального следственного комитета.

Уголовный кодекс в таких случаях предусматривает до 5 добавочных лет заключения. Изначально сиделец ревдинской колонии отбывал 7-летний срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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